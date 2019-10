ATP Bercy, i principali risultati del 2° turno

[5] Dominic Thiem (AUT) vs Milos Raonic (CAN) 7-6, 5-7, 6-4

[7] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Taylor Fritz (USA) 7-6, 6-3

[13] Gael Monfils (FRA) vs Benoit Paire (FRA) 6-4, 7-6

[1] Novak Djokovic (SRB) vs [LL] Corentin Moutet (FRA) 7-6, 6-4

[2] Rafael Nadal (ESP) vs [WC] Adrian Mannarino (FRA)

[10] Matteo Berrettini (ITA) vs [WC] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Denis Shapovalov (CAN) vs [11] Fabio Fognini 3-6, 6-3, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL) vs [12] David Goffin (BEL) 7-5, 6-3

[16] Stan Wawrinka (SUI) vs Marin Cilic (CRO) 7-6, 7-6

[14] Diego Schwartzman (ARG) vs Kyle Edmund (GBR)

Alex De Minaur (AUS) vs [9] Roberto Bautista Agut (ESP) 7-6, 7-6