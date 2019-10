Berrettini perde 6-4, 6-3 da Tsonga all'esordio a Bercy: a questo punto l'azzurro non è più padrone del proprio destino in vista delle ATP Finals. Buone notizie arrivano dagli altri campi: nella Race to London, eliminati Bautista Agut e Goffin, restano in corsa solo Monfils, Wawrinka e De Minaur. Zverev matematicamente qualificato

Matteo Berrettini esce di scena al debutto al Masters di Parigi Bercy, ultimo 1000 della stagione. Il 23enne romano, numero 9 del ranking mondiale e decima testa di serie, è stato sconfitto 6-4, 6-3 dal francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 35 del ranking mondiale, in gara con una wild card e trionfatore nell’edizione del 2008. Ora Berrettini non è più padrone del proprio destino in vista delle Finals, ma sarà comunque qualificato per Londra qualora Monfils non raggiunga la semifinale o Wawrinka e De Minaur non vincano il torneo. L'azzurro parte un po' contratto e perde subito la battuta, ma riprende il break già nel 5° game. Un passaggio a vuoto nel 10° gioco, però, è fatale al romano, che cede 6-4. Nel secondo set Tsonga alza ancora di più il livello, strappando il servizio all'italiano nel 6° game grazie a un paio di magie e chiudendo in un'ora e 25'. La vittoria del francese spedisce Sascha Zverev a Londra, con un solo posto disponibile per le Finals.