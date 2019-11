Tsitsipas-Federer, la cronaca

Roger parte subito con le marce alte, ma spreca una palla break. Da quel momento è un monologo di Tsitsipas, che infila un parziale di 10 punti a 3 che lo porta rapidamente avanti 3-0. Il greco annulla altri 5 break-point e al termine di un infinito 9° game (oltre 13', 22 punti e 6 set-point non concretizzati), chiude i conti 6-3 in 45' di gioco. Tsitsipas è invece micidiale (2/2) e in apertura del 2° set strappa la battuta a zero a Federer, che nel gioco seguente (al 10° tentativo) riesce finalmente a piazzare il break che sembra raddrizzare la partita. I 17 anni di differenza si fanno sentire nel 5° game, quando il Next Gen la mette ancora sul fisico e piazza ancora il break che lo riporta avanti. Tsitsipas non si fa intimorire dalle sortite del rivale e chiude con freddezza 6-4 (annullando 11° e 12° break.point) dopo un'ora e mezza di gioco, volando da debuttante in finale e interrompendo la corsa dell'ultimo superstite della 'old generation'.