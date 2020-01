Australian Open, tutti a caccia di robot Djokovic

Al via lunedì a Melbourne il primo Slam del 2020, dove Novak Djokovic cercherà di conquistare il secondo titolo consecutivo. Otto azzurri già presenti nel tabellone maschile. Torneo condizionato dal caos incendi: ecco la guida completa. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 2011)

La stagione del grande tennis riparte da Melbourne, dove dalla prossima settimana va in scena il primo Slam del 2020, gli Australian Open. In campo tutti i big ad eccezione di Andy Murray e Key Nishikori. Favorito numero 1 è Novak Djokovic, che tenterà di bissare il titolo conquistato lo scorso anno. Insieme al serbo, reduce dal trionfo in ATP Cup con la sua Nazionale, occhi puntati sul n°1 del mondo Rafa Nadal e sul 38enne Roger Federer. Si gioca con l'incognita dovuta alla situazione degli incendi che stanno devastando l'Australia: la qualità dell'aria su Melbourne è spesso "non salutare" e le partite potrebbero essere disputate indoor.

Quando si giocano gli Australian Open?

Il torneo comincia lunedì 20 gennaio, per terminare domenica 2 febbraio, quando sarà in programma la finale maschile. Si gioca su due sessioni: la mattutina alle 11 locali (l'una italiana) e la serale alle 19 locali (le 9 in Italia). La finale, prevista per domenica, si giocherà alle 9.30 ora italiana alla Rod Laver Arena.

Qual è il calendario degli Australian Open?

Lunedì 20 - Primo turno

Martedì 21 - Primo turno

Mercoledì 22 - Secondo turno

Giovedì 23 - Secondo turno

Venerdì 24 - Terzo turno

Sabato 25 - Terzo turno

Domenica 26 - Quarto turno

Lunedì 27 - Quarto turno

Martedì 28 - Quarti di finale

Mercoledì 29 - Quarti di finale

Giovedì 30 - Semifinali singolare femminile + Semifinale singolare maschile

Venerdì 31 - Semifinale singolare maschile

Sabato 1 febbraio- Finale singolare femminile

Domenica 2 - Finale singolare maschile

Dove posso guardare gli Australian Open?

Il torneo sarà trasmesso in diretta e in HD da Eurosport ed Eurosport 2, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Approfondimenti su Sky Sport 24, con studi, highlights e commenti della giornata. Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la cronaca dei match, i video e tutti i risultati.

Chi ha vinto più Australian Open?

Il giocatore che ha conquistato il maggior numero di trofei è Novak Djokovic, campione in carica e a quota 7 trionfi. Seguono Roger Federer e Roy Emerson con 6 successi. Nole ha vinto tre volte consecutive tra il 2011 e il 2013 e lo scorso anno ha battuto in finale Rafa Nadal, mentre Emerson ha fatto addirittura meglio centrando cinque successi di fila tra il 1963 e il 1967.

Quanti sono gli italiani in tabellone?

Al via del tabellone principale maschile ci sono 8 azzurri. Matteo Berrettini, 8 del ranking e Fabio Fognini, 12 del mondo, saranno teste di serie. Presenti anche Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Il tutto in attesa delle qualificazioni

Quanti punti mette in palio la vittoria degli Australian Open?

Essendo uno dei quattro Slam della stagione, la vittoria degli Australian Open mette in palio 2000 punti per la classifica ATP. Novak Djokovic, attuale numero 2 del ranking, dovrà difendere il bottino conquistato lo scorso anno con la sua settima vittoria a Melbourne.

A quanto ammonta il montepremi degli Australian Open?

Gli organizzatori hanno aumentato del 13,6% il montepremi complessivo rispetto al 2019, raggiungendo la cifra record di 71 milioni di dollari australiani (circa 44,5 milioni di euro). Il vincitore si porterà a casa 2,52 milioni di euro, mentre basterà essere nel tabellone principale per garantirsi un assegno da oltre 56mila euro.