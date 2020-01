Rafa Nadal viene eliminato ai quarti di finale degli Australian Open. Il numero 1 del mondo, finalista a Melbourne dodici mesi fa, è stato battuto da Dominic Thiem (5 del sedding) con i parziali di 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 in oltre quattro ore di gioco. Per l'austriaco si tratta della prima semifinale agli Aus Open, la quinta in uno Slam dopo le quattro conquistate al Roland Garros. Primo set in cui Rafa perde la ghiotta occasione quando serve per chiuderlo sul 5-3, facendosi controbreakkare e perdendo poi al tie-break contro un Thiem di alta qualità. Lo spagnolo va avanti di un break anche nel 2° parziale, ma ancora una volta si fa rimontare e trascinare al tie-break, perso anche questo non senza recriminazioni. Nadal non molla di un centimetro e finalmente conquista il terzo set, strappando il servizio all'austriaco nel 10° game per il 6-4 finale. Thiem è una macchina da vincenti, disinnesca gli uncini di Rafa, ma quando va a servire per il match trema e si consegna alla rimonta dello spagnolo, che lo trascina al tie-break. Qui però a spuntarla è ancora l'austriaco, che vola in semifinale dopo oltre quattro ore di lotta. Nadal, che ora rischia anche il primo posto del ranking mondiale, rinvia così l'appuntamento con il 20° Slam della carriera che gli avrebbe permesso di eguagliare il recordman Roger Federer. Thiem incrocerà il tedesco Sascha Zverev: 8 i precedenti, con l'austriaco che conduce 6-2 compreso l'ultimo confronto, sul cemento di Londra alle ATP Finals.