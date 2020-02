Novak Djokovic ha conquistato gli Australian Open. Il serbo ha battuto in finale l'austriaco Dominic Thiem, 5^ testa di serie del tabellone, con i parziali di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 in quattro ore di gioco. Per Nole si tratta dell'ottava affermazione a Melbourne, dove non ha mai perso in finale, la 17^ a livello Slam, la 78^ nel circuito. Djokovic avvicina così Roger Federer (20) e Rafa Nadal (19) in quanto a Major in bacheca. Con questo successo, il serbo torna anche in vetta al ranking mondiale, scalzando proprio lo spagnolo. Curiosamente, Nole ha conquistato gli ultimi due Slam (Wimbledon e Aus Open) proprio al quinto set: il serbo diventa anche il primo giocatore uomo a vincere un Major in tre differenti decadi nell'era Open. Niente da fare invece per Dominic Thiem, che dopo le due consecutive al Roland Garros, perde la sua terza finale Slam della carriera, la prima sul cemento: per vedere il primo Major vinto da un giocatore nato negli anni '90 si dovrà attendere ancora, almeno fino a Parigi.