Sinner-Rublev e non solo: il programma di oggi

Giovedì con gli ultimi quarti di finale maschili agli Internazionali d'Italia , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ad aprire la giornata al Foro Italico sarà Jannik Sinner che alle 13 scenderà in campo sul Centrale contro Andrey Rublev . L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32^ vittoria di fila a livello Masters 1000, un traguardo mai centrato da nessuno. Il vincente di questo match affronterà Daniil Medvedev o Martin Landaluce , impegnati nella sessione serale. Sarà anche il giorno delle semifinali femminili con Cirstea-Gauff e Swiatek-Svitolina.

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