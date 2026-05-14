Sinner-Rublev e non solo: il programma di oggi

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Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orari

internazionali

Al Foro Italico è il giorno di Jannik Sinner, impegnato nei quarti di finale contro Andrey Rublev. In sessione serale ci sarà Medvedev-Landaluce. Nel torneo femminile giornata dedicata alle semifinali. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Giovedì con gli ultimi quarti di finale maschili agli Internazionali d'Italia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad aprire la giornata al Foro Italico sarà Jannik Sinner che alle 13 scenderà in campo sul Centrale contro Andrey Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32^ vittoria di fila a livello Masters 1000, un traguardo mai centrato da nessuno. Il vincente di questo match affronterà Daniil Medvedev o Martin Landaluce, impegnati nella sessione serale. Sarà anche il giorno delle semifinali femminili con Cirstea-Gauff e Swiatek-Svitolina. 

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 12.30: Sky Tennis Show
  • ore 13: SINNER (Ita) vs Rublev
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 15: Cirstea (Rom) vs Gauff (Usa)
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 18.30: Sky Tennis Show
  • ore 19: Landaluce (Spa) vs Medvedev
  • a seguire: Sky Tennis Show

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12.30: Sky Tennis Show
  • ore 13: SINNER (Ita) vs Rublev
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 15: Cirstea (Rom) vs Gauff (Usa)
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • ore 18.30: Sky Tennis Show
  • ore 19: Landaluce (Spa) vs Medvedev
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • non prima delle 20.30: Swiatek (Pol) vs Svitolina (Ukr)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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