Darderi-Jodar all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Serata sul Centrale per Luciano Darderi che affronterà il talento spagnolo Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali BNL d'Italia. Complice lo stop di oltre due ore per la pioggia, il programma è in ritardo e il match inizierà dopo Svitolina-Rybakina. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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In caso di vittoria oggi, Jodar diventerebbe il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale a livello Masters 1000. Il primo 2006 a raggiungere un quarto Mille, invece, è stato il connazionale Martin Landaluce a Miami, lo scorso marzo
Furlan: "Jodar, talento e lavoro: può diventare un grande"
Jodar arriva dalla grande prestazione negli ottavi contro Learner Tien. Lo spagnolo ha rischiato soltanto nel terzo turno contro Matteo Arnaldi, quando ha dovuto recuperare un break di svantaggio nel set decisivo
Il cammino di Jodar
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Borges 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Arnaldi 6-1, 4-6, 6-3
- Ottavi: vs Tien 6-1, 6-4
Una vittoria oggi consentirebbe a Luciano Darderi di diventare il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale a livello Masters 1000. Un record che spetta a Jannik Sinner, 17 volte semifinalista in tornei di questo livello
Due italiani ai quarti a Roma: i precedenti nell'Era Open
- 1968: Martin Mulligan e Nicola Pietrangeli
- 1976: Corrado Barazzutti e Adriano Panatta
- 1977: Adriano Panatta e Antonio Zugarelli
- 1979: Adriano Panatta e Gianni Ocleppo
- 1984: Francesco Cancellotti e Claudio Panatta
- 2025: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner
- 2026: Luciano Darderi e Jannik Sinner
In caso di vittoria oggi, Darderi diventerebbe l'ottavo italiano nell'Era Open a raggiungere le semifinali agli Internazionali d'Italia. Finora ci sono riusciti Paolo Bertolucci (1973), Adriano Panatta (1976, 1978), Antonio Zugarelli (1977), Filippo Volandri (2007), Lorenzo Sonego (2021), Lorenzo Musetti (2025), Jannik Sinner (2025)
I giocatori con più vittorie sulla terra dal 2024
- Francisco Cerundolo 55-30
- Alexander Zverev 54-17
- Luciano Darderi 54-25
- Sebastian Baez 47-30
- Casper Ruud 46-14
- Carlos Alcaraz 44-6
Darderi è il secondo giocatore con più vittorie sulla terra rossa dall'inizio della stagione 2024 (54). In caso di vittoria oggi, l'italoargentino eguaglierebbe Francisco Cerundolo, leader di questa classifica con 55 vittorie
Per il secondo anno consecutivo l'Italia ha due azzurri nei quarti al Foro Italico: era già successo lo scorso anno con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Un evento che si è verificato solo due volte in questo secolo
Darderi: "Essere ai quarti a Roma è un sogno"
Darderi arriva dalla splendida vittoria su Sascha Zverev, la prima in carriera contro un top 10. L'azzurro ha vinto le ultime due partite in rimonta e, contro il tedesco, ha pure annullato quattro match point
Il cammino di Darderi
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Hanfmann 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Paul 3-6, 6-3, 6-2
- Ottavi: vs Zverev 1-6, 7-6, 6-0
Jodar-Darderi, atto I
È una sfida inedita quella all'orizzonte per Luciano Darderi. L'azzurro non ha mai affrontato in carriera l'astro nascente del tennis spagnolo, ormai prossimo all'ingresso in top 30
Programma in ritardo al Foro Italico: la situazione
È stato un pomeriggio segnato dalla pioggia al Foro Italico, con il gioco sospeso sul Centrale per oltre due ore durante Ruud-Khachanov. Il match tra il norvegese e il russo è ancora in corso, motivo per cui slitterà la sessione serale. Darderi-Jodar è in programma dopo Svitolina-Rybakina, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Ruud-Khachanov, si riparte dopo la pioggiaVai al contenuto
Luciano Darderi protagonista nei quarti di finale agli Internazionali d'Italia. Per la prima volta tra i migliori otto in un Masters 1000, l'azzurro affronterà lo spagnolo Rafa Jodar