È stato un pomeriggio segnato dalla pioggia al Foro Italico, con il gioco sospeso sul Centrale per oltre due ore durante Ruud-Khachanov. Il match tra il norvegese e il russo è ancora in corso, motivo per cui slitterà la sessione serale. Darderi-Jodar è in programma dopo Svitolina-Rybakina, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti