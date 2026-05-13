Lesione al retto femorale: è questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti che non parteciperà all'Atp 500 di Amburgo e al Roland Garros. "È una notizia che mi pesa enormemente, dovrò riposare per alcune settimane" le parole dell'azzurro su Instagram

Niente Roland Garros per Lorenzo Musetti. Dopo il problema alla coscia sinistra accusato agli Internazionali d'Italia, l'azzurro si è sottoposto oggi agli esami strumentali che - come annunciato dallo stesso giocatore - hanno evidenziato "una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero". Per questo motivo Musetti non parteciperà all'Atp 500 di Amburgo e, soprattutto, al Roland Garros che scatterà a Parigi il prossimo 24 maggio. "Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente - scrive Musetti su Instagram - Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati".