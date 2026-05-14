Sinner-Rublev alle 13 su Sky Sport Uno

Jannik Sinner a caccia di un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia per il secondo anno consecutivo. L'avversario sarà Andrey Rublev, battuto in sette confronti su dieci. Appuntamento alle ore 13, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sinner-Rublev, i precedenti

Sarà l'undicesimo confronto nel circuito maggiore tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. L'azzurro è avanti 7-3 e ha battuto il russo lo scorso anno sulla terra rossa del Roland Garros. L'ultima vittoria di Rublev, invece, risale ai quarti di Montreal 2024. Di seguito tutti i confronti: