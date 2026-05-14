Sinner-Rublev alle 13 su Sky Sport Uno

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Sinner-Rublev agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

internazionali

Jannik Sinner a caccia di un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia per il secondo anno consecutivo. L'avversario sarà Andrey Rublev, battuto in sette confronti su dieci. Appuntamento alle ore 13, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia per i quarti di finale. Reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino (31^ vittoria consecutiva nei Masters 1000), l'azzurro sfiderà Andrey Rublev per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul Centrale del Foro Italico, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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Sinner-Rublev, i precedenti

Sarà l'undicesimo confronto nel circuito maggiore tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. L'azzurro è avanti 7-3 e ha battuto il russo lo scorso anno sulla terra rossa del Roland Garros. L'ultima vittoria di Rublev, invece, risale ai quarti di Montreal 2024. Di seguito tutti i confronti:

  • 2020 - Vienna (R16): Rublev b. Sinner 2-1 ret.
  • 2021 - Barcellona (QF): Sinner b. Rublev 6-2, 7-6
  • 2022 - Monte-Carlo (R16): Sinner b. Rublev 5-7, 6-1, 6-3
  • 2022 - Roland Garros (R16): Rublev b. Sinner 1-6, 6-4, 2-0 ret.
  • 2023 - Miami (R16): Sinner b. Rublev 6-2, 6-4
  • 2023 - Vienna (SF): Sinner b. Rublev 7-5, 7-6(5)
  • 2024 - Australian Open (QF): Sinner b. Rublev 6-4, 7-6, 6-3
  • 2024 - Montreal (QF): Rublev b. Sinner 6-3, 1-6, 6-2
  • 2024 - Cincinnati (QF): Sinner b. Rublev 4-6, 7-5, 6-4
  • 2025 - Roland Garros (R16): Sinner b. Rublev 6-1, 6-3, 6-4

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