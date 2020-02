In una lettera aperta a 'Vogue' e 'Vanity Fair', la russa Maria Sharapova annuncia il suo ritiro dal tennis: "Per oltre 28 anni sono stata in campo, ora non riesco più a giocare a certi livelli a causa dei continui problemi fisici". Masha, 32 anni, in carriera ha vinto 5 tornei dello Slam

Maria Sharapova si ritira dal tennis. In una lettera pubblicata sui siti di 'Vogue' e 'Vanity Fair', la 32enne russa (ne compirà 33 ad aprile) ha comunicato la sua decisione di dire addio allo sport che l'ha resa, dentro e fuori dal campo, un'icona per quindici anni. Troppo il dolore che le sta causando la spalla, ultimo problema fisico che l'ha portata al declino, confermato anche dai numeri, visto che attualmente era numero 373 del mondo. L'ultima partita di Masha, ex numero 1 del ranking e vincitrice in carriera di cinque tornei dello Slam, resta dunque il ko subito agli Australian Open da Donna Vekic. Sharapova ha provato fino all'ultimo a ricostruirsi una carriera degna del suo nome: negli ultimi mesi infatti si era affidata a Riccardo Piatti, coach anche di Jannik Sinner. Purtroppo però il logorio del suo fisico non le ha dato tregua, fino all'estrema decisione di abbandondare il tennis.