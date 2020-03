Cagliari è pronta ad ospitare la partita di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud. Si giocherà a porte chiuse, ma sono molte le nuove normative da applicare dopo il Decreto legato al coronavirus. In primis una sala stampa in cui si è rispettato il metro di spazio necessario per evitare il contagio. In Giappone, Nishikori si presenta al sorteggio con la mascherina

Le news di Tennis su Facebook Messenger ISCRIVITI

Tutto pronto a Cagliari per Italia-Corea del Sud, partita valida per i preliminari di Coppa Davis. Si giocherà a porte chiuse a seguito del Decreto governativo legato all'emergenza coronavirus. L'assenza di pubblico, però, non è l'unica novità riguardante questo importante evento. Durante il sorteggio, effettuato presso il Teatro Doglio di Cagliari, è stata fatta rispettare la norma che prevede di lasciare un metro di spazio tra una persona e l'altra, in modo da minimizzare i rischi di contagio. La foto, pubblicata dal profilo Twitter della Federtennis, vede distanziati sia i giocatori che i giornalisti. Non sarà quello, però, l'unico accorgimento di questo particolare fine settimana tennistico in Sardegna.

Niente "raccatta asciugamani" a Cagliari Nell’ottica delle misure preventive per ridurre ulteriormente il rischio di contagio da coronavirus, l’ITF e la Corea del Sud hanno accettato la proposta della Federazione italiana Tennis di evitare che i raccattapalle porgano ai giocatori gli asciugamani per detergere il sudore. Sarà, dunque, compito diretto ed esclusivo dell’atleta gestire il proprio telo, che in caso di necessità, dovrà portare con sé poggiandolo a fondo campo. Si tratta di una misura igienica già caldeggiata in passato ed ancor più necessaria ora vista la contingenza dell’emergenza sanitaria. La nuova tendenza di esonerare i raccattapalle dall’ingrato compito di “raccatta asciugamani” è già divenuta regola alle Next Gen Finals.

Niente "raccatta asciugamani" per Fognini e compagni a Cagliari durante i match di Davis - ©Getty

Sale stampa separate per giornalisti italiani e coreani Ancora prima dell'uscita del Decreto, era stata predisposta un’attività di prevenzione sanitaria per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Come annunciato dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, è stata allestita apposita zona per la stampa coreana all’interno della club house del TC Cagliari. La misura precauzionale adottata dalla Federazione Italia Tennis è volta ad evitare la presenza di media asiatici all’interno della Sala Stampa nell’area della scuola primaria adiacente, la cui palestra sarà utilizzata dagli organizzatori proprio per la Sala Stampa. Sono state dedicate quattro vetture ad uso esclusivo sia della squadra che della delegazione coreana sin dall’arrivo all’aeroporto e per qualsiasi spostamento durante la permanenza in Sardegna. Entrambe le squadre alloggiano a Palazzo Doglio, in aree separate dell'hotel e con zone distinte per la ristorazione. Anche al TC Cagliari sono state allestite zone separate per ciascuna squadra per quanto riguarda spogliatoi ed aree di ristorazione.