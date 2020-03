Esordio agevole per l'Italia, in vantaggio 1-0 sulla Corea del Sud dopo il netto successo per 6-0, 6-3 di Fabio Fognini su Duckhee Lee nel primo singolare del preliminare di Coppa Davis. Si gioca a Cagliari a porte chiuse. Tutti i match in diretta su SuperTennis (canale 224 Sky)

L'Italia è in vantaggio 1-0 sulla Corea del Sud dopo il primo singolare del turno preliminare della Coppa Davis 2020. Al TC di Cagliari, dove si gioca a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, Fabio Fognini ha superato Duckhee Lee con i parziali di 6-0, 6-3. Troppa la differenza tra il numero 11 del mondo e vincitore di Montecarlo e il 251° giocatore del ranking. Fabio sbriga il primo set come una semplice formalità: tre break e un bagel servito in appena 25' di gioco. L'azzurro domina gli scambi e strappa subito il servizio a Lee in apertura di secondo set: dopo un passaggio a vuoto nel quarto game, Fognini si riprende immediatamente il break di vantaggio nel gioco successivo e chiude 6-3 in poco più di un'ora di gioco.

Mager in campo nel secondo singolare, sabato il doppio

Il secondo singolare vedrà opposti Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale e reduce dalla straordinaria finale a Rio, e Ji Sung Nam. Sabato, secondo il format introdotto lo scorso anno, si comincia con il doppio tra la coppia azzurra Lorenzo Sonego/Stefano Travaglia e quella coreana Ji Sung Nam/Min-Kyu Song. Quindi il match tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fognini e Nam, e in chiusura quello tra i numeri due, Mager e Lee. La vincente sarà una delle 12 squadre protagoniste a novembre delle Finals per il trofeo alla Caja Magica di Madrid. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su SuperTennis, canale 224 Sky.