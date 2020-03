L'Italia è stata inserita con Stati Uniti e Colombia nel gruppo E delle Finals di Coppa Davis, che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid dal 23 al 29 novembre. E' questo il verdetto del sorteggio che si è tenuto regolarmente nella sede dell’International Tennis Federation di Londra, nonostante l’emergenza del coronavirus. L'Italia ha conquistato il pass per le Finals grazie al successo per 4-0 ottenuto la scorsa settimana a Cagliari contro la Corea del Sud. Inserita in fascia 2, gli azzurri ritrovano gli USA di Isner, Fritz e Sock, contro cui avevano perso lo scorso anno, quando vennero eliminati al 1° turno dopo i ko con gli americani e con il Canada. Fognini e compagni se la vedranno infine con la Colombia, che ha in Daniel Elahi Galán (141 del ranking) e Santiago Girardo (286) i migliori singolaristi, con il doppio formato dalla coppia numero 1 del mondo Juan Sebastián Cabal-Robert Farah il vero punto di forza dei sudamericani.