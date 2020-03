Il numero 1 del mondo Novak Djokovic abbraccia l'Italia con un messaggio su Instagram: "Non sei sola in questa situazione, ti inviamo il nostro amore e il nostro sostegno. Resta forte e coraggiosa, andrà tutto bene"

Novak Djokovic ha inviato un messaggio di solidarietà e amore all'Italia, Paese duramente colpito dall'emergenza coronavirus, al quale il numero 1 del mondo è da sempre molto legato. "Cara Italia - si legge in una story pubblicata su Instagram -, anche se stai attraversando un periodo molto difficile, sappi che non sei sola in questa situazione. Ti sosteniamo e ti inviamo il nostro amore, il nostro sostegno, le nostre preghiere e desideriamo tu rimanga forte per affrontare e superare questi giorni difficili. Resta forte e coraggiosa, fiduciosa, sana e unita. Andrà tutto bene". Il legame di Djokovic con l'Italia è da sempre molto forte. Nole è stato allenato per diverso tempo da Riccardo Piatti, attuale coach di Jannik Sinner, trascorrendo molto tempo nella sua Accademy. Grande amico di Fiorello, con cui ha anche duettato nell'ultimo Festival di Sanremo, Djokovic parla fluentemente italiano e ha conquistato per quattro volte gli Internazionali di Roma.