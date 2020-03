Metti la campionessa degli US Open 2015 e il vincitore del Masters di Montecarlo 2019. Dai loro una pallina e due racchette, unite alla voglia di tornare alla normalità e strappare un sorriso. La competitività di campioni del calibro di Flavia Pennetta e Fabio Fognini, però, richiede una rete, anche per effettuare qualche semplice palleggio. In questo periodo di emergenza sanitaria e di confinamento nelle proprie abitazioni a causa della pandemia, serve ingegno per poter praticare un po' di sport. Flavia e Fabio hanno pensato di utilizzare lo stendibiancheria al posto della rete. Qualche palleggio di riscaldamento, poi l'intensità si alza e i colpi si fanno più insidiosi. Il tutto filmato e postato sui social di Fognini: chi la spunterà?