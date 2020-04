Si chiama Dragonet ed è una macchina che consente di allenarsi ovunque, anche nel salotto di casa. Non si tratta di una semplice sparapalle, ma di un software più complesso, capace di lanciare fino a 40 palline al minuto. Per giocare basta uno spazio ridotto, circa 15 metri quadrati: ecco come la famiglia Spedaliere, che ha inventato questo macchinario, ha dimostrato che ai tempi del coronavirus il tennis si può giocare anche in salotto

