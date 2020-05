Domenica su Sky Sport Arena è "Federer Day"

Il prossimo 8 agosto Roger Federer compirà 39 anni, più di metà dei quali trascorsi da protagonista assoluto, anzi da Re, sul circuito del tennis mondiale.

Nelle partite da ricordare della sua carriera non ci sono solo le 8 finali vinte a Wimbledon o i 20 titoli slam complessivi, ma ci sono anche i successi contro avversari che hanno segnato epoche diverse. Come quando nel 2001, a 19 anni, sconfisse negli ottavi di finale sull’erba di Wimbledon il più grande di tutti fino a quel momento: Pete Sampras, che dominava da 4 anni consecutivi, sette titoli in otto anni. Quella sconfitta chiuse la sua epoca e quello stesso ragazzo svizzero, 16 anni dopo, avrebbe battuto il suo record.

Fra le partite meno viste di Federer, ma non meno significative, anche quella semifinale a Indian Wells, nel 2004, quando battè sul cemento Andre Agassi: due epoche a confronto. O la prima vittoria contro il ragazzino Nadal, nel 2005 a Miami, a vendicare la sconfitta dell’anno precedente al loro primo incontro. E così via, per 10 grandi partite in un’intera giornata a celebrare il mito di Re Roger.

Appuntamento dunque fino dall'alba di domenica 31 maggio su Sky Sport Arena con il "Federer Day".

Domenica 31 maggio, il palinsesto completo di Sky Sport Arena