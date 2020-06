Djokovic e quel limbo scatenato a Belgrado. VIDEO

Un video circolato sul web che aveva fatto scalpore e che ora, dopo la notizia della positività al coronavirus di Novak Djokovic e della moglie Jelena, assume ancora più significato. La scorsa settimana, subito dopo la fine della prima tappa dell'Adria Tour a Belgrado, il numero 1 del mondo era stato protagonista di una serata spensierata in un club della capitale serba insieme ad alcuni colleghi come Dimitrov (anche lui positivo al Covid), Zverev e Thiem. Balli di gruppo, un limbo e tanto divertimento, il tutto senza mascherine e distanziamento sociale, visto che in Serbia le norme anti Covid non sono rigide come altrove. Al momento, oltre a Djokovic e alla moglie Jelena, sono risultati positivi al coronavirus anche Coric, Dimitrov, Troicki, il preparatore di Nole, Marco Panichi e Christian Groh (allenatore di Dimitrov).