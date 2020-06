Novak Djokovic è positivo al coronavirus . L'annuncio è stato dato dal numero 1 del mondo tramite un comunicato sul proprio sito internet. Positiva anche la moglie Jelena , mentre sono risultati negativi al tampone i figli del campione serbo. Secondo quanto annunciato, Nole non ha sintomi . Djokovic è solo l'ultimo caso di contagio avvenuto nella tappa di Zara dell' Adria Tour , il torneo esibizione ideato proprio dal vincitore degli ultimi Australian Open, che dopo la tappa inaugurale di Belgrado era sbarcato in Croazia. Domenica sera, come un fulmine a ciel sereno, era stata annunciata la positività di Grigor Dimitrov , uno dei partecipanti. A ruota erano stati trovati positivi anche Coric, Troicki, il preparatore atletico di Djokovic, l'italiano Marco Panichi e Christian Groh, allenatore di Dimitrov. L'organizzazione era finita sotto accusa per non aver fatto rispettare alcun protocollo di sicurezza anti Covid , con i giocatori che si erano anche resi protagonisti di una notte brava in club di Belgrado senza alcun tipo di precauzione.

Djokovic: "Mi scuso per ogni caso di contagio"

Questo il comunicato di Novak Djokovic: "Nel momento in cui siamo arrivati a Belgrado ci siamo sottoposti al tampone - si legge -. Il mio risultato, così come quello di Jelena, è positivo. I nostri bimbi invece sono negativi. Tutto quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese è stato fatto con passione e con buone intenzioni. Il nostro torneo era stato ideato per unire e per inviare un messaggio di solidarietà e compassione a tutta la regione. Il Tour è stato ideato per cercare di aiutare i giocatori del Sud Est Europa a ritrovare competitività nel tennis dopo lo stop imposto dal Covid-19. E' nato come un'idea benefica, diretta a raccogliere fondi per le persone più bisognose e ha avuto una risposta favolosa da parte del pubblico. Abbiamo organizzato il torneo nel momento in cui il virus era in fase calante e credevamo che le condizioni per giocare fossero stato raggiunte. Sfortunatamente il virus è ancora presente e la nuova realtà è che stiamo ancora imparando a conviverci. Spero che tutto si risolva con il tempo e che potremo riprendere normalmente le nostre vite. Mi scuso vivamente per ogni singolo caso di contagio. Spero che questo non complichi la salute di nessuno e che tutti stiano bene. Resterò in autoisolamento per 14 giorni e ripeterò il test fra 5 giorni".