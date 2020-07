10/17 ©Ansa

Un altro punto di forza di Panatta è stata la regolarità: tra il 1973 e il 1981, non ha mai chiuso l'anno oltre il 39° posto del ranking. Per lui ci sono anche 16 finali perse in singolare, tra Roma 1978 contro il 'grande nemico' Bjorn Borg, spesso battuto in carriera