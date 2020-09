Sinner, subito il riscatto: ottavi a Kitzbuhel

Ci si attendeva una risposta da Jannik Sinner, ed è prontamente arrivata. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.74 ATP e in gara con una wild card, si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Kitzbuhel, dominando 6-3, 6-2 in poco più di un'ora al primo turno il veterano tedesco Philip Kohlscheriber, 36 anni, n.75 del ranking e due volte vincitore sul rosso in Austria. Sinner ha così dimostrato di aver archiviato la contrattura alla schiena rimediata otto giorni fa al primo turno degli Us Open, quando era in vantaggio due set a zero con il russo Khachanov, perdendo poi il match al tie-break del terzo. Per l'allievo di Riccardo Piatti, che non giocava sulla terra da 14 mesi, grandi numeri al servizio: 5 ace e nessun doppio fallo, il 59% di prime in campo con l’85% dei punti conquistati e anche il 61% di punti ottenuti con la seconda di servizio. Al secondo turno Sinner attende il vincente del match tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.41 ATP ed ottava testa di serie, finalista 12 mesi fa stoppato solo da Thiem, ed il serbo Laslo Djere, n.81 del ranking, promosso dalle qualificazioni.