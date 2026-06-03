"È la migliore settimana della mia vita: manca ancora qualcosa e dovrò continuare a lottare". Parola di Flavio Cobolli, al settimo cielo dopo la semifinale conquistata al Roland Garros grazie al successo su Felix Auger-Aliassime. È stata una partita dai due volti, segnata dalla chiusura del tetto alla fine del primo set. Un passaggio che ha consentito a Cobolli di cambiare marcia: "Nel primo set c'era tanto vento ed era difficile giocare - ha spiegato l'azzurro nell'intervista in campo - Sono andato allora in bagno a riflettere, per provare a cambiare qualcosa. Mi sono detto di lottare perché ho pensato che fosse la chance della mia vita. Questo è il mio campo preferito, dove riesco a esprimere il mio miglior tennis. Ce l'ho fatta e sono felice". Per Cobolli sarà derby in semifinale, ma ha ammesso che non guarderà la sfida tra Berrettini e Arnaldi: "Faccio un grande in bocca al lupo a entrambi, sono due ottimi amici. Io seguirò la mia solita routine: andrò a cena con gli amici e poi a letto".

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