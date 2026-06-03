Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Roland Garros, Cobolli: "È la migliore settimana della mia vita"

ROLAND GARROS

Le parole di Flavio Cobolli dopo il successo su Felix Auger-Aliassime: "Dopo il primo set mi sono detto di lottare, era la chance della vita. È la migliore settimana della mia carriera, manca ancora qualcosa e dovrò continuare a lottare"

CRONACATABELLONE - BERRETTINI-ARNALDI LIVE

"È la migliore settimana della mia vita: manca ancora qualcosa e dovrò continuare a lottare". Parola di Flavio Cobolli, al settimo cielo dopo la semifinale conquistata al Roland Garros grazie al successo su Felix Auger-Aliassime. È stata una partita dai due volti, segnata dalla chiusura del tetto alla fine del primo set. Un passaggio che ha consentito a Cobolli di cambiare marcia: "Nel primo set c'era tanto vento ed era difficile giocare - ha spiegato l'azzurro nell'intervista in campo - Sono andato allora in bagno a riflettere, per provare a cambiare qualcosa. Mi sono detto di lottare perché ho pensato che fosse la chance della mia vita. Questo è il mio campo preferito, dove riesco a esprimere il mio miglior tennis. Ce l'ho fatta e sono felice". Per Cobolli sarà derby in semifinale, ma ha ammesso che non guarderà la sfida tra Berrettini e Arnaldi: "Faccio un grande in bocca al lupo a entrambi, sono due ottimi amici. Io seguirò la mia solita routine: andrò a cena con gli amici e poi a letto". 

Leggi anche

Cobolli in semifinale: Auger-Aliassime ko in 4 set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli-Auger Aliassime LIVE: un set pari

live roland garros

Tutto in equilibrio sullo Chatrier dopo le prime due ore di gioco: Auger-Aliassime vince il primo...

Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

roland garros

Sara Errani e Andrea Vavassori centrano la seconda finale consecutiva a Parigi nel doppio misto...

Berrettini-Arnaldi, a che ora si gioca il match

roland garros

Derby azzurro in programma sul Philippe-Chatrier: Matteo Berrettini se la vede contro Matteo...

Sabalenka eliminata: Shnaider in semifinale

roland garros

Aryna Sabalenka esce di scena nei quarti di finale, battuta da Diana Shnaider in tre set. Un...

Ferrero: "Allenerei Sinner, ma Carlos è più forte"

Intervista

Intervistato dal 'Corriere della Sera', l'ex coach di Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS