Berrettini-Arnaldi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Derby azzurro in programma sul Philippe-Chatrier. Prima sfida Atp tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini per un posto in semifinale al Roland Garros. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Chi vince affronterà venerdì in un derby tricolore Flavio Cobolli
in evidenza
BERRETTINI-ARNALDI 2-0 LIVE
2° game: Berrettini tiene il servizio, 2-0 con Arnaldi
Non trova la palla con il diritto Matteo che va sotto 0-15, poi quattro punto di fila per Berrettini. Arnaldi sta pagando il fattore Chatrier?
1° game: break Berrettini! 1-0 con Arnaldi
Arnaldi teso in partenza, doppio fallo e gratuito per lo 0-30. Un altro doppio fallo lo manda 15-40: a segno con lo smash Berrettini, parte avanti lui
1° SET AL VIA! Servizio Arnaldi
Sorteggio effettuato, riscaldamento in corso
Tetto chiuso sul Centrale: chi sarà più avvantaggiato?
Sventolano i tricolori sullo Chatrier!
In campo Berrettini e Arnaldi!
Arnaldi e Berrettini nel tunnel che porta sullo Chatrier!
Italia in finale a Parigi per l'ottava volta: I PRECEDENTI
Con il successo di Flavio Cobolli contro Auger-Aliassime, l'Italia è certa di portare per l'8^ volta un proprio rappresentante in finale al Roland Garros: venerdì 5 giugno il romano si giocherà il posto con il vincente di Berrettini-Arnaldi. Domenica 7 giugno sarà la tredicesima finale Slam italiana nel singolare maschile.
Tutte le finali Slam giocate dagli italianiVai al contenuto
Ci siamo : chi affronterà Flavio Cobolli venerdì nel derby di semifinale a Parigi?
Ormai tutto pronto sul Philippe-Chatrier. A breve l'inizio del quarto di finale azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
Arnaldi punta a raggiungere la quarta semifinale a livello Atp in carriera, dopo quelle di Umago 2023, al Masters 1000 in Canada nel 2024 e a Delray Beach 2025.
Il confronto in grafica tra Berrettini e Arnaldi
Dalla loro posizione nel ranking al rendimento del 2026: ecco tutto quello che c'è da sapere sui due tennisti azzurri.
Berrettini punta alla prima semifinale al Roland Garros della carriera. Matteo diventerebbe il quarto giocatore di questo secolo a raggiungere per la prima volta le semifinali del Roland Garros dopo aver compiuto 30 anni, unendosi a Ferrer (30 anni) nel 2012, Wawrinka (30 anni) nel 2015 e Cilic (33 anni) nel 2022.
Cobolli in semifinale al Roland Garros: Auger-Aliassime battuto in 4 set
Flavio Cobolli centra la prima semifinale in carriera a livello major grazie al successo in 4 set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) su Felix Auger-Aliassime. Una prova di carattere e personalità del romano che venerdì affronterà Arnaldi o Berrettini: l'Italia è certa di portare un azzurro in finale
Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros, il risultato in diretta liveVai al contenuto
La rinascita di Arnaldi
Per Arnaldi parliamo di una vera e propria rinascita da maggio. L'azzurro ha sofferto a inizio stagione di un problema al piede, ma la situazine è migliorata nel corso delle ultime settimane. Dopo la vittoria del Challenger di Cagliari, Arnaldi è uscito al 3° turno a Roma (dove ha però eliminato anche un top 10 come De Minaur) ed è ora ai quarti di finale del Roland Garros.
Berrettini ha un record di 15-2 contro giocatori fuori dalla top 100 negli Slam, con le uniche sconfitte arrivate contro il numero 186 Altmaier al terzo turno del Roland Garros 2020 e contro il numero 109 Majchrzak al primo turno di Wimbledon lo scorso anno.
Miglior risultato della carriera in uno Slam per Matteo Arnaldi. Il tennista ligure è il giocatore con più ore in campo in questo torneo: 17 ore e 42 minuti.
Arnaldi 'maratoneta' al Roland Garros: il record pazzesco per arrivare ai quartiVai al contenuto
Arnaldi: "La miglior partita della mia carriera"
Cammino per ora pazzesco di Matteo Arnaldi, che nella notte francese di lunedì 1 giugno è stato protagonista di una splendida rimonta su Tiafoe. Il ligure era sotto 4-1 nel quarto set, ma è riuscito a recuperare i due break di svantaggio e a portare a casa il match nel quinto parziale, al termine di una partita durata 5 ore e 26 minuti.
Da numero 105 del mondo, Berrettini è diventato il tennista con la classifica più bassa dai tempi del numero 125 Andreev nel 2007 a raggiungere i quarti di finale al Roland Garros. In caso di vittoria, l'azzurro sarebbe il semifinalista con la classifica più bassa dai tempi del numero 122 Dewulf nel 1997.
Il cammino di Arnaldi
- 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
- 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Comesana 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs JM Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6
Berrettini: "Mi sento rinnovato"
Berrettini: "Finalmente sono tornato grazie a carattere e resilienza"
Matteo Berrettini felice dopo essere tornato ai quarti di uno Slam a distanza di quattro anni: "Amo il tennis, se sono qui dopo tutti questi infortuni è per il mio carattere e la mia resilienza. Finalmente sono tornato, sto alla grande. Vincere il torneo? Ci sono ancora tanti grandi giocatori in ballo, guardo a me stesso"
Matteo Berrettini viene dalla vittoria contro Juan Manuel Cerundolo agli ottavi di finale. L'azzurro tornerà a giocare tra i migliori otto di un Major quattro anni dopo l'ultima volta (US Open 2022).
Ranking, Arnaldi almeno in top 60
A Parigi grande notizia lato ranking anche per Matteo Arnaldi, che giocherà il suo primo quarto di finale Slam. Il ligure prima dell'inizio del Roland Garros era n. 103 mentre ora è virtualmente n. 53 della classifica mondiale.
Berrettini, che balzo nel ranking!
La nota lieta del Roland Garros è il ritorno di Matteo Berrettini. Con il quarto di finale a Parigi, Matteo è virtualmente al n.47 della classifica Atp E pensare che a inizio torneo era al n.105! Non solo: in caso di semifinale, Berrettini salirà ancora e potrà sfiorare la Top-30!
Dopo Musetti-Sonego e Sinner-Darderi agli Australian Open di quest'anno, al Roland Garros 2026 andrà in scena il terzo derby stagionale in uno Slam, con Matteo Arnaldi che se la vedrà contro Matteo Berrettini per un posto in semifinale. Si tratta del 33° derby italiano nella storia degli Slam.
Il match è in programma non prima delle 20.15. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla.
Sul Philippe-Chatrier si chiude il programma dei quarti di finale del Roland Garros con il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.