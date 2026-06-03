Per Arnaldi parliamo di una vera e propria rinascita da maggio. L'azzurro ha sofferto a inizio stagione di un problema al piede, ma la situazine è migliorata nel corso delle ultime settimane. Dopo la vittoria del Challenger di Cagliari, Arnaldi è uscito al 3° turno a Roma (dove ha però eliminato anche un top 10 come De Minaur) ed è ora ai quarti di finale del Roland Garros.