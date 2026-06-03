''Questo non è il match che mi immaginavo e che avrei desiderato. Mi dispiace per Matteo. Ha giocato un bel torneo e gli auguro di riprendersi presto: tornerà ancora piu forte sull'erba, dove è un rivale molto tosto". Lo ha detto Matteo Arnaldi dopo il ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland-Garros, che gli ha consegnato la prima semifinale Slam in carriera. "Non riesco a crederci….un mese fa facevo il challenger a Cagliari, voglio godermela. Ho ancora energia per il prossimo match. Non è stato un periodo facile. Non sono ancora al 100% ma sto molto meglio. Non posso lamentarmi. Sono contento di come stanno andando le cose. Oggi non ero così veloce come lo ero nel primo match ma sono qui e voglio godermela". Arnaldi ha poi riferito di avere un problema con le luci serali del centrale Philippe- Chatrier. ''Ho un piccolo problema con le luci. Ho bisogno di un po' di game per ambientarmi, per vedere bene. Più vado avanti piu riesco a vedere meglio e a sentirmi meglio''.