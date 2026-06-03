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Arnaldi al Roland Garros: "Spiace per Berrettini, la semifinale è un sogno"

roland garros

Matteo Arnaldi non nasconde la propria emozione dopo la semifinale raggiunta a Parigi, la prima in uno Slam: "Non sono ancora al 100%, ma voglio godermela. Non riesco a crederci, un mese fa giocavo un challenger a Cagliari. Cobolli? Rivali in campo, amici fuori". Poi un pensiero per Berrettini: "Mi spiace, non era il match che avevo immaginato. Tornerà più forte"

BERRETTINI SI RITIRA CON ARNALDI - TABELLONE

''Questo non è il match che mi immaginavo e che avrei desiderato. Mi dispiace per Matteo. Ha giocato un bel torneo e gli auguro di riprendersi presto: tornerà ancora piu forte sull'erba, dove è un rivale molto tosto". Lo ha detto Matteo Arnaldi dopo il ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland-Garros, che gli ha consegnato la prima semifinale Slam in carriera. "Non riesco a crederci….un mese fa facevo il challenger a Cagliari, voglio godermela. Ho ancora energia per il prossimo match. Non è stato un periodo facile. Non sono ancora al 100% ma sto molto meglio. Non posso lamentarmi. Sono contento di come stanno andando le cose. Oggi non ero così veloce come lo ero nel primo match ma sono qui e voglio godermela". Arnaldi ha poi riferito di avere un problema con le luci serali del centrale Philippe- Chatrier. ''Ho un piccolo problema con le luci. Ho bisogno di un po' di game per ambientarmi, per vedere bene. Più vado avanti piu riesco a vedere meglio e a sentirmi meglio''.

Arnaldi: "Con Cobolli siamo rivali in campo e amici fuori"

Arnaldi affronterà in semifinale l'azzurro Flavio Cobolli, compagno di Nazionale in Davis, con cui ha perso l'unico precedente Atp. ''Sin da quando siamo piccoli abbiamo una bella rivalità in campo ma appena usciamo dal campo siamo amici. Spendiamo tanto tempo insieme.. Ci alleniamo insieme da quando abbiamo 11-12 anni. Spero sia una bella battaglia ma anche una bella partita da vedere''. 

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