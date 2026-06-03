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Berrettini: "Spiace per infortunio, speriamo di rivederci a Wimbledon"

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Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi: "Spero di esseremi fermato in tempo, sentivo il ritmo. Spero di rivederci a Wimbledon. Non so quanto starò fermo, spero il meno possibile". L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema

BERRETTINI SI RITIRA CON ARNALDI - TABELLONE

''Non so quanto il dolore che ho adesso, che è un dolore abbastanza forte, mi terrà fermo. Spero il meno possibile. Spero di essermi fermato in tempo, spero non sia niente di grave. Spero di non fermarmi troppo anche perché sentivo il ritmo, sentivo belle sensazioni in campo, speriamo di vederci a Wimbledon". Non riesce a trattenere le lacrime Matteo Berrettini dopo il ritiro dal Roland Garros per l'ennesimo infortunio nei quarti con Matteo Arnaldi. L'azzurro, che lamenta un problema all'anca, farà esami strumentali tornando in Italia. Per ora la presenza a Wimbledon (al via il 29 giugno) è da valutare dopo gli esami. 

"Cerco di tornare con il sorriso, ma è difficile"

''Cerco di tornare a casa con il sorriso. E' difficile, ma questa è la mentalità che voglio avere - ha detto ancora l'azzurro dopo il match con Arnaldi - Ho ricevuto un sacco di messaggi bellissimi. Tante persone che mi vogliono bene, che mi scrivono, anche quando le cose vanno meno bene. Tanti ragazzi che sono qui con me, ora, mio fratello...Anche per loro volevo finire la partita. Magari perdere, ma poter poi uscire con loro prendere una birra e dire: 'c'ho provato. Sono state due settimane bellissime, ora si fanno le valigie, si fanno gli accertamenti, e si va avanti", ha concluso Berrettini.

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