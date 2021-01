Altra disavventura per Yulia Putintseva, in quarantena in un hotel di Melbourne dopo aver volato con dei casi positivi per raggiungere l'Australia, dove dall'8 febbraio prenderà il via il primo Slam della stagione. L'ucraina, pochi giorni fa, aveva postato sui social un video in cui documentava la presenza di un topolino nella sua camera d'albergo. Dopo essersi fatta cambiare camera (a fatica, secondo quanto riportato, vista la difficoltà di comunicazione con il personale a causa del suo stato di isolamento), Putintseva ha trovato nuovamente un topo nella sua abitazione. "Camera cambiata ma stessa storia - ha scritto su Twitter -. Volevo andare a dormire ma non posso". Poco dopo un altro video, in cui scrive: "Ce ne sono più di uno in questo momento nella mia camera!". Al momento si contano 72 tennisti in quarantena per 14 giorni, chiusi in hotel e impossibilitati ad uscire e allenarsi in vista dell'inizio degli Australian Open.