Berrettini si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi degli Australian Open grazie al successo contro Khachanov. Allarme per un problema fisico accusato dall'azzurro nel finale. In campo anche Fognini contro De Minaur: si gioca a porte chiuse a causa del lockdown a Melbourne.

Berrettini si libera in tre set di Khachanov

Matteo Berrettini conquista per la prima volta in carriera gli ottavi di finale degli Australian Open. Decisivo il successo al 3° turno contro Karen Khachanov, 19^ testa di serie del seeding, battuto 7-6, 7-6, 7-6. Il numero 10 del ranking e nono favorito del torneo si conferma uomo da grandi occasioni: si tratta della quarta volta tra i migliori 16 di un Major dopo Wimbledon (2019) e Us Open (2019 e 2020). Berrettini si conferma 'bestia' nera del russo, battuto per la quarta volta in altrettanti incroci.

Berrettini, problema fisico nel finale: "E' una contrattura"

Primi due set molto equilibrati, con due break a testa nel primo e zero nel secondo. Nei tie-break Matteo è freddo nei momenti decisivi e tanto basta per portarsi avanti 2-0. Nel terzo Berrettini si ferma sul 5-4 per il russo a causa di un problema all'addome e chiama il medical time-out. L'azzurro sembra in difficoltà dal punto di vista fisico, ma riesce comunque a trascinare Khachanov al terzo tie-break: qui va oltre al dolore e la spunta ancora, chiudendo in tre set ed evitando pericolosi prolungamenti. Berrettini affronterà agli ottavi Stefanos Tsitsipas, quinta testa di serie del seeding: due i precedenti, tra cui il 1° turno di Melbourne del 2019, tutti vinti dal greco. "Ho sentito un dolore sotto le costole - ha detto Matteo subito dopo il match -. Il fisioterapista ha detto che dovrebbe essere una contrattura e non uno stiramento. Speriamo di poter recuperare al meglio per il prossimo match".