Daniil Medvedev raggiunge Novak Djokovic in finale agli Australian Open. Davanti ai 7.394 spettatori della Rod Laver Arena, il numero 4 della classifica mondiale e del seeding ha battuto 6-4, 6-2, 7-5 il greco Stefanos Tsitsipas, n° 5 del tabellone. Per il russo si tratta della seconda finale in un Major dopo quella persa al quinto set agli US Open 2019 contro Rafa Nadal. Medvedev si conferma in versione robot, incamerando la 20^ vittoria consecutiva tra la fine della passata stagione, con i trofei nel “1000” di Parigi-Bercy e alle ultime ATP Finals a Londra, e l’inizio di questa, dove è stato quasi intoccabile alla ATP Cup. L’ultimo trionfo russo a Melbourne porta la firma di Marat Safin nel 2005. Niente da fare invece per Tsitsipas, che ha ceduto progressivamente alla precisione dei colpi del rivale, non riuscendo a procurarsi nemmeno una palla break nei primi due parziali (le prime arrivate dopo quasi due ore di gioco). Il greco ha avuto un sussulto nel terzo set, con tre game vinti consecutivamente, ma è solo un fuoco di paglia: Medvedev chiude 7-5 e vola in finale per la prima volta a Melbourne. Per il 22enne di Atene, giustiziere di Nadal ai quarti, rinviato ancora una volta l'appuntamento con la prima finale in un Major. Medvedev incrocerà domenica Novak Djokovic: sette i precedenti, con il serbo che conduce 4-3 ma che ha perso tre degli ultimi quattro.