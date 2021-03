Una super Elisabetta Cocciaretto conquista la semifinale al Wta 250 di Guadalajara (Messico). L'azzurra ha superato l'americana Lauren Davis per 6-3, 6-0 nei quarti e ottenuto il pass per il turno successivo. Per la 20enne di Ancona è la prima semifinale in carriera. Cocciaretto ha sfoderato una notevole determinazione davanti a un'avversaria che invece ha commesso diversi errori senza riuscire a sfruttare i suoi colpi migliori. Merito della tennista italiana che ora affronterà la vincente tra Eugenie Bouchard (CAN) e Caty McNally (USA), per il penultimo atto del torneo messicano.