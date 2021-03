Attraverso un tweet, il numero 3 del ranking mondiale ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Miami: "Devo riprendermi completamente e prepararmi per la stagione sulla terra battuta in Europa". Reduce dai quarti all'Australian Open, il tennista spagnolo convive coi problemi alla schiena. In programma dal 24 marzo al 4 aprile, il torneo di Miami è in diretta su Sky Sport

Reduce dai quarti di finale all'Australian Open, quando avanti due set a zero venne rimontato da Tsitsipas, Rafael Nadal convive ancora coi problemi alla schiena. E dopo aver saltato tutti i match di singolare dell’Atp Cup, il 34enne maiorchino ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Miami (in programma dal 24 marzo al 4 aprile in diretta su Sky Sport). Nadal aveva già rinunciato ai tornei di Acapulco e Dubai, assenze alle quali seguirà anche la Florida.

"Devo prepararmi per la stagione sulla terra"

Lo ha annunciato lui stesso su Twitter: "Triste annunciare che non giocherò a Miami, una città che amo. Devo riprendermi completamente e prepararmi per la stagione sulla terra battuta in Europa. Un messaggio speciale ai miei fan negli Stati Uniti e in particolare alla grande comunità di lingua spagnola della Florida che mi dà sempre un grande supporto". Il numero 3 del ranking mondiale vanta un record di 40 vittorie e 12 sconfitte a Miami, dove ha raggiunto cinque volte la finale. Appuntamento rimandato per Rafa, che non ci sarà in Florida come avevano già annunciato anche Roger Federer e Dominic Thiem. L’obiettivo è recuperare al 100% dal punto di vista fisico, d’altronde si avvicina la sua stagione preferita sulla terra rossa per scrivere nuovi record.