Sabato italiano con Fognini, Sonego e Musetti

Si inizia a fare sul serio: è iniziato il torneo delle teste di serie a Miami, ed è dunque iniziato anche il torneo di Jannik Sinner, prima partita in carriera nell'Atp 1000 della Florida per l’altoatesino e prima vittoria, contro il francese Hugo Gaston, classe 2000 un anno più giovane di Jannik e già battuto nettamente a Marsiglia due settimane fa. Li, in condizioni indoor sotto il tetto, Sinner aveva lasciato appena 5 giochi all'avversario, si è addirittura migliorato a Miami travolgendolo per 62 62 in 1 ora e due minuti.

Adesso si fa più dura. Domenica l’avversario sarà il numero 22 del mondo ed ex top 10, il russo Karen Khachanov, con cui il bilancio nei precedenti è in parità una vittoria a testa, vinse Khachanov a New York l’anno scorso, ha vinto Sinner quest’anno al tie break del terzo in Australia nel primo torneo della stagione.

Attenzione: se Sinner dovesse superare il russo si potrebbero aprire prospettive interessanti nel torneo dopo l’eliminazione di Sasa Zverev, numero tre del seeding. Il tedesco, reduce dalla vittoria ad Acapulco, dopo aver dominato l'interessante finlandese Ruusuvuori nel primo set, si è totalmente sciolto sotto il sole della Florida e senza energie ha finito per perdere 6-1 al terzo set.

Con lo stesso punteggio di Sinner, 6-2 6-2 ha invece vinto Daniel Medvedev, il primo favorito del torneo, arrivato in Florida con lo spaventoso record di 14 vittorie e 2 sconfitte in stagione: tutto facile contro il 37esnne di Taipei Yen-hsen Lu, ora per il numero 2 del mondo c’è l’australiano Popyrin e sarà sicuramente un test più significativo.

Oggi tocca agli altri tre italiani rimasti in gara: Fognini gioca contro Sebastian Korda, americano classe 2000 in decisa ascesa, Avversario statunitense anche per Sonego, Bjorn Fratangelo, reduce dalla vittoria su Verdasco e aspettiamo conferme da Musetti, eccellente nella prima contro Mmoh, ora deve alzare il livello contro Benoit Paire. Avversario a dir poco imprevedibile ma in crisi e assolutamente alla portata del super Lorenzo di questi tempi.