A Miami altra grandissima prestazione di Jannik Sinner, che sconfigge in due combattuti set il kazako Alexander Bublik e firma la sua prima semifinale in un Masters 1000. L'italiano sfiderà venerdì alle ore 19 lo spagnolo Bautista Agut, che ha eliminato Medvedev 6-4, 6-2. Questa sera gli ultimi due quarti di finale: Hurkacz-Tsitsipas e Korda-Rublev. Diretta Sky Sport Uno dalle 18:45

"Non sei umano, no sei tu non umano, sembri avere 15 anni e giochi così". Il siparietto a fine partita tra Jannik Sinner e Alexander Bublik è ben più di uno sketch. Per il razionale altoatesino è impossibile capire il tennis anarchico del kazako, a Bublik sorprende che a 20 anni un avversario possa essere così solido di testa e maturo. E così, il tennis italiano festeggia la prima semifinale in un torneo 1000 del bolzanino, secondo italiano a riuscirci a Miami dopo Fognini nel 2017.