"Hubi è il mio miglior amico del circuito". Parole di Jannik Sinner sull'avversario della finale a Miami, Hubert Hurkacz, polacco classe 1997, due finali vinte in carriera proprio come l'azzurro, che in Florida ha già fatto fuori gente del calibro di Shapovalov, Raonic, Tsitsipas e Rublev

E' Hubert Hurkacz l'ultimo ostacolo tra Jannik Sinner e il primo trionfo in carriera in un Masters 1000. Ma chi è questo polacco classe 1997, numero 37 del mondo, non certo famoso ai livelli di Nadal e Federer, ma elemento di qualità e in grande ascesa, come dimostrano gli ultimi mesi? Conosciamolo in attesa della finale di domenica, in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.