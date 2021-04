Sinner o MotoGP? Su Sky Q li vedi entrambi contemporaneamente!

La nuova funzione di Sky Q permette ai clienti Sky di non dover scegliere se seguire la gara di MotoGP o la finale di Sinner a Miami, entrambi in programma questa domenica alle 19. Ecco come funziona

Potrebbe essere una Pasqua storica per lo sport italiano. C’è Jannick Sinner in finale nel Masters di Miami (secondo italiano di sempre a riuscirci in un 1000, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo nel 2019); e poi c’è il Gran Premio di MotoGP a Doha , con due Ducati che partono davanti e gli italiani Bagnaia e Morbidelli pronti a recitare un ruolo da protagonisti. Peccato che entrambi gli eventi clou di questa domenica inizino alle 19. E allora come fare? Quale scegliere? Nessun problema, perché grazie alla funzione Split Screen i clienti Sky Q via satellite possono vedere contemporaneamente i due eventi in diretta. Sì, sì, sullo stesso schermo! Lo Split Screen è disponibile sul tasto verde del telecomando Sky. Provatelo e non farete più a meno…

Ore 19, tutti in campo e in pista

Dopo la sfida in semifinale vinta contro Bautista Agut, che ha raccolto live su Sky Sport 293 mila spettatori medi con 920 mila contatti unici, Jannik Sinner tornerà in campo per la finale del torneo americano contro il polacco Hubert Hurkacz. Appuntamento in diretta dalle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sempre dalle 19, live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, la seconda gara del Mondiale 2021 di MotoGP, live da Doha.