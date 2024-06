Jannik Sinner non è il favorito n°1 per la vittoria di Wimbledon, almeno per i bookmakers inglesi. A una settimana dal via del terzo torneo stagionale dello Slam, l'azzurro è infatti alle spalle del campione in carica Carlos Alcaraz, ma davanti al sette volte vincitore Novak Djokovic. Tra gli italiani, quotati anche Berrettini e Musetti. Wimbledon in diretta dal 1° luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner non parte favorito a Wimbledon. A dirlo sono i bookmakers inglesi, che nonostante la vittoria ad Halle, mettono l'azzurro al 2° posto nelle quote alle spalle di Carlos Alcaraz, detentore del titolo e primo favorito per la vittoria dei Championship 2024. Ad una settimana dall'inizio di Wimbledon, le quote dicono questo. Dopo il trionfo al Roland Garros, Alcaraz è uscito agli ottavi del Queen's per mano dell'idolo di casa Jack Draper, ma resta il giocatore da battere, con quote piuttosto basse (7/4), almeno per gli allibratori. Alle sue spalle c'è Sinner, che in Germania ha vinto il suo primo titolo su erba, quotato leggermente più alto (13/8). Subito dietro all'azzurro troviamo il sette volte campione Novak Djokovic (4), la cui presenza in tabellone resta incerta dopo l'intervento al menisco subito poche settimane fa. Secondo i bookies una vittoria di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, è data a 20, mentre il successo di Lorenzo Musetti, finalista al Queen's, è quotata 100.