Il Roland Garros slitta di una settimana e prenderà il via il prossimo 30 maggio, anzichè il 23 come inizialmente previsto. A comunicarlo sono stati gli organizzatori con una nota sul sito del secondo Major della stagione. “In accordo con le autorità di pubblica sicurezza e di governo del tennis internazionale, la Federazione di tennis francese ha preso la decisione responsabile di rinviare l’inizio dell’edizione 2021 del Roland-Garros di una settimana - si legge -. Le qualificazioni avranno luogo dal 24 al 28 maggio, con il tabellone princopale al via il 30 maggio e la finale in programma il 13 giugno".