Fabio Fognini sfiderà giovedì il serbo Filip Krajinovic per un posto nei quarti di finale del Masters di Montecarlo, torneo in cui è campione in carica: "Non ero teso, qui ho già dato. Appena arrivato qui ho sentito buone sensazioni. Il futuro? Ho 34 anni e una famiglia, ma fino a quando avrò il fuoco dentro continuerò. Poi saluterò tutti, ma non è ancora ora". Gli ottavi del Masters 1000 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

