Prosegue il momento magico del tennis italiano: saranno ben 10 gli azzurri al via nel tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam della stagione, al via sul rosso di Parigi dal prossimo 30 maggio. Tra loro anche quattro teste di serie: Berrettini, Fognini, Sinner e Sonego

Nemmeno il tempo di digerire la scorpacciata di Montecarlo con 9 azzurri nel tabellone principale, che la storia si ripete al Roland Garros. Gli organizzatori dello Slam parigino, al con una settimana di ritardo rispetto alla programmazione originaria domenica 30 maggio per concludersi il 13 giugno, hanno comunicato la entry-list del torneo. Nel main-draw e in attesa delle qualificazioni, sono ben 10 gli italiani inseriti, di cui ben quattro teste di serie: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego. Gli altri giocatori che saranno al via a Parigi sono Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager, a conferma del momento magico del tennis machile italiano. Sono invece 2 le azzurre nell'entry list femminile del tabellone principale: Camila Giorgi e Martina Trevisan.