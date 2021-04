Jannik Sinner ormai spaventa i "grandi" del tennis. Dopo David Goffin, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, l'azzurro ha avuto la meglio anche su Andrey Rublev, il quarto di un top-ten. E proprio il greco Tsitsipas, n.5 del ranking, sarà nuovamente il suo avversario in semifinale, la prima per Sinner sulla terra rossa: è questa la prima sfida in programma oggi all'ATP 500 di Barcellona. Sinner è dunque arrivato a questo punto del torneo dopo aver superato in due set (6-2 7-6) il russo Rublev, testa di serie numero 3 del torneo catalano; il greco, n.5 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, ha invece battuto con un doppio 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime, n.20 ATP e decima testa di serie.