Nadal perde ancora con Zverev. Stasera Berrettini

Rafa Nadal fuori nei quarti di Madrid, battuto ancora una volta da Alexander Zverev. E' la terza sconfitta di fila negli ultimi 3 precedenti col tedesco (la prima sulla terra). 6-4 6-4 il punteggio per il tedesco che in semifinale affronterà Dominic Thiem, che ha eliminato in 3 set Isner. Dalle 19 in diretta su Sky Bublik-Ruud, a seguire Berrettini-Garin