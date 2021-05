Serena e Venus Williams hanno ottenuto due wild card per essere direttamente nel tabellone principale del torneo Wta 250, in programma da questo weeekend al Tennis Club Mariano di Parma. Un'occasione speciale (soprattutto per il pubblico) in vista del Roland Garros

"Parlerò con il mio team, può darsi che io abbia bisogno di giocare qualche altra partita. Non è facile allenarsi per settimane e trovare subito il ritmo al primo match": erano state queste le parole di Serena Williams dopo la sconfitta al primo turno agli Internazionali di Roma contro Podoroska. Detto fatto: la statunitense ha ottenuto una wild card e come la sorella Venus (costretta invece a ritirarsi all'ultimo minuto) sarà nel tabellone del torneo Wta 250 di Parma, per prepararsi al Roland Garros.

Il Wta 250 di Parma dal 15 al 22 maggio

Serena e Williams grazie alla wild card entrano così nel tabellone principale da 32 giocatrici del torneo in programma al Tennis Club Mariano dal 15 al 22 maggio. Entrambe ex n.1 del mondo, potrebbero affrontarsi già al primo turno. Il loro precedente, l'unico, in Italia, risale al 1998, quando Venus vinse 6-4 6-2 nei quarti degli Internazionali d'Italia.