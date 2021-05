Manca circa un mese all'inizio dell'edizione n.134 dei Championships, che tornano dopo la cancellazione legata all'emergenza coronavirus, ma per l'Italia c'è già un record: nove italiani sicuri di un posto in tabellone a Wimbledon non si erano mai visti. Nell'edizione 2021 di Wimbledon, in programma dal 28 giugno all'11 luglio, sono già nel main draw Matteo Berrettini (numero 9 della classifica Atp), Jannik Sinner (17), Lorenzo Sonego (28), Fabio Fognini (29), Stefano Travaglia (76), Salvatore Caruso (81), Gianluca Mager (86), Lorenzo Musetti (88) e Andreas Seppi (93). Se anche non si dovessero aggiungere altri azzurri dalle qualificazioni, l'Italia avrebbe comunque eguagliato il record di presenze in tabellone principale ai Championships, raggiunto nel 2018. Allora, ai sette nell'entry list (come nel 1963, 1972, 1991, 1994, 1996, 2006 e 2012) si erano aggiunti i lucky loser Sonego e Simone Bolelli. Considerato che Marco Cecchinato è al momento il secondo degli esclusi, l'ipotesi di un record assoluto con almeno dieci azzurri al via non sembra poi così lontana.