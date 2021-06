Matteo Berrettini sfida il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, nei quarti di finale del Roland Garros: in palio la semifinale contro uno tra Nadal e Schwartzman. Si gioca sul Philippe Chatrier non prima delle 20: match in diretta su Eurosport 1 (canale Sky 210) e sul nostro sito con il liveblog ROLAND GARROS, TUTTI I RISULTATI Condividi:

Il grande giorno è arrivato: Matteo Berrettini si gioca contro Novak Djokovic l'accesso alla semifinale del Roland Garros. Il match dei quarti di finale, in programma sul Philippe Chatrier come ultimo di giornata e non prima delle 20.00, sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro sito cronaca e aggiornamenti con il liveblog.

Il cammino di Berrettini al Roland Garros leggi anche Federer si ritira, Berrettini ai quarti di finale A Parigi, Berrettini (quarta partecipazione per lui, mai oltre il terzo turno nel 2018 e 2020) ha lasciato un set all’esordio al qualificato giapponese Daniel (n.113 ATP), ha liquidato in tre set l’argentino Coria (n.94 ATP) e poi grazie al successo, sempre in tre set, sul sudcoreano Kwon (n.91 ATP) è diventato il primo azzurro di sempre a raggiungere almeno gli ottavi in tutti e quattro i Major. Nel quarto turno ha beneficiato del ritiro di Roger Federer.

Il 2021 di Berrettini L'anno di Berrettini era iniziato con un quarto ad Antalya (stoppato da Bublik). Poi in ATP Cup aveva battuto Thiem, Monfils e Bautista Agut cedendo solo a Medvedev in finale. Anche agli Australian Open stava giocando alla grande prima che un infortunio agli addominali nel finale del match con Khachanov gli impedisse di scendere in campo negli ottavi contro Tsitsipas. Due mesi fuori e poi il rientro per la stagione sulla terra, prima solo in doppio a Cagliari in coppia con il fratello Jacopo, e poi in singolare a Montecarlo, dove era uscito all’esordio contro Davidovich Fokina. Da lì ha cambiato marcia, con un bilancio di 13 vittorie e 3 sconfitte sul “rosso” che gli sono valse, tra l’altro, il titolo a Belgrado e la finale nel “1000” di Madrid.

I numeri di Djokovic il gesto Musetti si ritira: esce tra gli applausi di Nole Djokovic è andato liscio fino agli ottavi dove ha trovato un Lorenzo Musetti che gli ha strappato i primi due set al tie-break del torneo. Il serbo, numero 1 del mondo, è alla 17^ presenza consecutiva al Roland Garros, dove ha trionfato nel 2016 e dove è stato finalista nel 2012, 2014, 2015 e 2020.

I precedenti Djokovic ha vinto nettamente l’unico precedente con Berrettini, disputato nel round robin delle ATP Finals del 2019: il serbo si impose sul veloce di Londra con il punteggio di 6-2, 6-1

L'ordine di gioco di oggi 9 giugno al Roland Garros