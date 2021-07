L'ATP 500 di Amburgo su Sky. LIVE oggi dalle 12.30

Da oggi, lunedì 12, a domenica 18 luglio su Sky Sport appuntamento in diretta con il torneo maschile ATP 500 Hamburg European Open di Amburgo. Il torneo andrà in onda in diretta su Sky Sport Tennis (canale 205), su Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW.

Telecronaca dei match di Elena Pero, Luca Boschetto e Dario Massara, mentre il commento tecnico sarà affidato a Stefano Pescosolido e Gianluca Pozzi. Dopo lo spettacolo di Wimbledon è già tempo di pensare a un altro grande torneo, quello tedesco, in programma sulla terra battuta del Rothenbaum Tennis Center.