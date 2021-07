Plava Laguna Croatia Open: da oggi LIVE su Sky

Al via oggi l'Atp 250 “Plava Laguna Croatia Open” di Umago, live su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Nel tabellone principale in serata esordio per Stefano Travaglia sorteggiato al primo turno contro Jaume Munar. In gara altri 3 azzurri: Salvatore Caruso che esordirà contro Andrej Martin, Marco Cecchinato con Aljaz Bedene e Gianluca Mager che debutterà contro Pedro Martinez