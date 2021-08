Nel giorno del ritiro per un problema a un piede di Rafa Nadal, arrivano due sofferte vittorie per gli altri grandi favoriti del Masters di Toronto. Daniil Medevedev, prima testa di serie, vince in rimonta contro Bublik, Stefanos Tsitsipas (3 del seeding) si libera al terzo del francese Humbert. Questa sera impegno di secondo turno per Jannik Sinner e Fabio Fognini. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.15 ATP (best ranking) e 16esima testa di serie, reduce dal successo nel “500” di Washington (terzo titolo ATP in carriera), debutta direttamente al secondo turno affrontando l’australiano James Duckworth, n.85 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. L’altoatesino si è aggiudicato in due set l’unico precedente con il 29enne di Sydney, disputato al primo turno dell’ATP Colonia 2 lo scorso anno. Compito difficile invece per il 32enne di Arma di Taggia, n.37 del ranking, reduce dagli ottavi ai Giochi di Tokyo 2020, che deve vedersela con il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking e 4 del seeding. Il ligure è avanti per 5-3 nel bilancio dei precedenti ma il 23enne moscovita si è imposto nelle ultime due sfide. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis.