È iniziato nel migliore dei modi il Winston-Salem Open, torneo ATP 250 che si gioca sul cemento outdoor del North Carolina, per Marco Cecchinato. Nella giornata di apertura, domenica 22 agosto, l'azzurro ha battuto al primo turno lo statunitense Tennys Sandgren in due set. 6-4 6-4 il risultato in favore di 'Ceck', che ha giocato con solidità e ha colpito nei momenti cruciali, chiudendo l'incontro in un'ora e diciannove minuti. Al secondo turno il palermitano se la vedrà con il tedesco Dominik Koepfer, testa di serie numero 16 del seeding. Quest'oggi, lunedì 23 agosto, la seconda giornata del torneo: tra i protagonisti ci sarà Lorenzo Musetti, che alle 21 (diretta su Sky Sport Tennis) aprirà il programma sul campo centrale contro l'argentino Federico Coria nel match valido per il primo turno. Sempre a partire dalle 21, ma sul campo 2, le altre sfide degli italiani. Andreas Seppi affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, a seguire Gianluca Mager sfiderà il qualificato taiwanese Tung-Lin Wu: entrambe le gare sono valide per il primo turno. Successivamente sarà la volta del match del secondo turno tra Cecchinato e Koepfer.