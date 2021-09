Jasmine Paolini eliminata al 2° turno degli US Open: la 25enne azzurra ha ceduto 6-3, 7-6 alla bielorussa Azarenka, finalista nel 2020. Tra le italiane resta in tabellone solo Martina Trevisan. Gli US Open su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Terza giornata degli US Open, quarto e ultimo Slam del 2021, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il torneo è visibile sui canali di Eurosport, 210 e 211 del pacchetto Sky.