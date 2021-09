In attesa degli italiani (Berrettini, Seppi e Sinner) che scenderanno in campo sabato nel terzo turno dello Slam americano, vola agli ottavi Medvedev, n° 2 del mondo, che si è sbarazzato in tre set di Andujar. Ora in campo Tsitsipas-Alcaraz. Nel tabellone femminile, Muguruza elimina Azarenka, finalista a New York nel 2020. Gli US Open sono su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

COME VEDERE GLI US OPEN SU SKY - TRE ITALIANI AL 3° TURNO